 التنمية الفكرية والمهنية في نادي البيلسان الموسمي للفتيات بالثانوية السابعة والعشرون بغرب الدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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التنمية الفكرية والمهنية في نادي البيلسان الموسمي للفتيات بالثانوية السابعة والعشرون بغرب الدمام

التنمية الفكرية والمهنية في نادي البيلسان الموسمي للفتيات بالثانوية السابعة والعشرون بغرب الدمام
المناطق - عبدالله السعيدي
بدأت الأندية الموسمية تمارس عطاءها اللامحدود في دفع عجلة القيادة والتنمية الفكرية والمهنية في مسارات متعددة منها المسار التقني والتطوعي والسياحي والفني والاجتماعي لطالبات مراحل التعليم بالشراكة المجتمعية مع الأسرة وقد تألق نادي البيلسان الموسمي غرب الدمام بفعاليات متعددة حازت على رضا المستفيدين من طالبات وأولياء أمور حيث بلغت اعداد الطالبات المشاركات في مسارات النادي أكثر من ٢٠٠ طالبة ناهيك عن رغبة الكثير من منسوبات التعليم بالعمل التطوعي مع منسوبات النادي حيث تم تأسيس فصل للأطفال من سن ٥سنوات وحتى ٨ سنوات يشتمل على برنامج متكامل تحت اشراف إدارة النادي اشتمل على أكثر من ٤٠ طالب وطالبة وقد بدأت الفعاليات بتأسيس شعار نادي البيلسان في الثانوية السابعة والعشرون ومن ثم اطلاق رابط التسجيل لطالبات التعليم العام  ورابط آخر للتسجيل في العمل التطوعي ..
و كان للمبادرات النوعية لدى مشرفات المسارات في النادي أثره الواضح في إقبال عدد كبير من مرتادي النادي ..
كما تم تخصيص يوم لتفعيل جميع أنشطة النادي وتوظيف جميع المسارات مع تثقيف الحي بما يحتويه كل مسار من أنشطة فكرية ومهنية وتقنية وسياحية واجتماعية … مع أعطاء الأهمية الكبرى في تفعيل برامج تنمية الذات وتصحيح الفكر مثل برنامج فطن وحصانة والمسؤولية الاجتماعية واعطاء وقت كاف للنفس في السياحة الداخلية مع برنامج عيش السعودية وقياس أثر ذلك من خلال خدمة قياس الأثر عبر رابط الكتروني يوزع على المستفيدين ..

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