 بلدية غرب الدمام تشارك بتنظيف أكثر من ٢١ مخيم لإفطار الصائمين على مدار الساعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية غرب الدمام تشارك بتنظيف أكثر من ٢١ مخيم لإفطار الصائمين على مدار الساعة

بلدية غرب الدمام تشارك بتنظيف أكثر من ٢١ مخيم لإفطار الصائمين على مدار الساعة
المناطق - الدمام

قامت بلدية غرب الدمام بالمشاركة في تنظيف وتأمين حاويات نظافة وتخصيص فرق رجال نظافة لعدد من المخيمات لافطار الصائمين في رمضان المبارك وذلك في نطاق بلدية غرب الدمام.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن البلدية ومن منطلق مبدأ التعاون والمشاركة الاجتماعية قامت بتأمين الحاويات لجمع النفايات وتخصيص فرق عمالة لتنظيف أكثر من ٢١ مخيم لإفطار الصائمين على مدار الساعة بنطاق التخديم لبلدية غرب الدمام.

يذكر بأن البلدية قامت قبل بدء شهر رمضان المبارك بالانتهاء من أعمال النظافة المكثفة حول المساجد والمصليات والخيم الرمضانية من حيث غسيل الأرصفة وتنظيف ومسح الحوط المجاورة لها استعدادا لدخول شهر رمضان الكريم 1438هـ.

وأفاد رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن البلدية تقوم بمتابعة جميع الملاحظات والاقتراحات الخاصة بغرب الدمام عبر المنصة التفاعلية بالأمانة 940 وقنوات التواصل الاجتماعي وتعمل على معالجتها والعمل على إنهاء الملاحظات، مؤكدا على استمرار الرقابة الميدانية بهدف ضبط ومعالجه جميع الملاحظات .

داعيا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.

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