 يفطّر 7000 صائم يوميا.. المكتب التعاوني بالظهران(سراج) يسُير أولى رحلاته إلى مكه المكرمه للمسلمين الجدد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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يفطّر 7000 صائم يوميا.. المكتب التعاوني بالظهران(سراج) يسُير أولى رحلاته إلى مكه المكرمه للمسلمين الجدد

يفطّر 7000 صائم يوميا.. المكتب التعاوني بالظهران(سراج) يسُير أولى رحلاته إلى مكه المكرمه للمسلمين الجدد
المناطق - رواف القحطاني
أكثر من  7000 آلاف صائم يوميا يتواجدون  في جنبات مخيم (إفطار ودعوة) التابع للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالظهران تحت شعار (بل ندعوهم) ومن مختلف الجنسيات واللغات في مقر المدينة الصناعية الثانية بالدمام حيث تم تجهيز المقر وإعداد الخيام فيه وفقا لقواعد وأنظمة الأمن والسلامة واتباعا لإرشادات وتوجيهات الجهات المختصة ذات العلاقة.
أوضح ذلك المدير التنفيذي للمخيم الأستاذ عبدالعزيز بن عبود باعاصم مبينا بأن عدد المتطوعين في المخيم يتجاوز المائة والثمانين متطوعا مابين مواطن ومقيم، وقد تدربواعلى حسن التعامل مع الزوار ومع الصائمين بالتعامل والتواصل بأسلوب راقي يمثل أخلاق الصائم.
ويذكر أنه في يوم الخميس الماضي أنطلقت أولى القوافل إلى مكه المكرمه لأداء مناسك العمره والتي ضمت أربعة حافلات تقل 192 معتمرا من مختلف الجنسيات من الجاليات المختلفه وتستمر تلك الرحلات بمعدل اسبوعي طيلة شهر رمضان المبارك .

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