يفطّر 7000 صائم يوميا.. المكتب التعاوني بالظهران(سراج) يسُير أولى رحلاته إلى مكه المكرمه للمسلمين الجدد

أكثر من 7000 آلاف صائم يوميا يتواجدون في جنبات مخيم (إفطار ودعوة) التابع للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالظهران تحت شعار (بل ندعوهم) ومن مختلف الجنسيات واللغات في مقر المدينة الصناعية الثانية بالدمام حيث تم تجهيز المقر وإعداد الخيام فيه وفقا لقواعد وأنظمة الأمن والسلامة واتباعا لإرشادات وتوجيهات الجهات المختصة ذات العلاقة.

أوضح ذلك المدير التنفيذي للمخيم الأستاذ عبدالعزيز بن عبود باعاصم مبينا بأن عدد المتطوعين في المخيم يتجاوز المائة والثمانين متطوعا مابين مواطن ومقيم، وقد تدربواعلى حسن التعامل مع الزوار ومع الصائمين بالتعامل والتواصل بأسلوب راقي يمثل أخلاق الصائم.