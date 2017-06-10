الحملة السعودية تواصل توزيع وجبات إفطار الصائم في تركيا والداخل السوري

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا تقديم وجبات إفطار الصائم ضمن برنامجها الموسمي “ولك مثل أجره 5 ” على الاشقاء السوريين في تركيا و الداخل السوري لتصل للمحطة الثامنة والثلاثون بعد تنفيذها 8 محطات متتالية في معبري باب الهوى وباب السلامة ومنطقتي الريحانية وانطاكيا التركية حيث تم توزيع 24 ألف وجبة إفطار صائم .

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أن الحملة السعودية تسعى من خلال هذا المشروع على تأمين كل عائلة سورية سواء نازحة او لاجئة بحصتها الكافية من المواد الغذائية وذلك من خلال التعاون مع الحكومة التركية والمنظمات العاملة لديها ، مؤكدا أن العمل يجري ولله الحمد وفق خطط التوزيع المعدة مسبقاً ، مشيرا إلى أنه سيتم بإذن الله تغطيه معظم المناطق التركية والمناطق الحدودية للداخل السوري بوجبات إفطار الصائم طيلة أيام الشهر الفضيل .

من جانبه أكد المدير الاقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة مستمرة بإذن الله بوتيرة متصاعدة لاستهداف الاشقاء النازحين واللاجئين السوريين بالمساعدات الاغاثية في الداخل السوري ودول الجوار التزاماً منها بمد يد العون لهم نتيجة الظروف الصعبة و المأساوية التي يمرون بها .

وأشار إلى أن الحملة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ محطات البرنامج الرمضاني ” ولك مثل أجره 5 ” لإيصال المساعدات الاغاثية للأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في أماكن تواجدهم في كل من الاردن وتركيا ولبنان والداخل السوري ، وذلك انفاذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي اهتماما كبيرا لرعاية الاشقاء السوريين اللاجئين والنازحين وتلبية متطلباتهم المعيشية خلال الازمة الانسانية التي يمرون بها .

