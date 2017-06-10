بالابتسامة .. قوات الطوارئ تستقبل ضيوف الرحمن في المسجد الحرام

رصدت عدسة “واس” في جولة ميدانية مصورة جهود رجال قوات الطوارئ في الجهة الجنوبية للمسجد الحرام وهم يستقبلون ضيوف الرحمن القادمين لأداء الصلاة ومناسك العمرة بالابتسامة, مستشعرين عظمة هذه الخدمة التي يقدمونها لحماية أطهر بقعة في الكون، إذ يتسابقون على خدمة المعتمرين والزوار من خلال التوجيه والإرشاد وتنظيم دخولهم و خروجهم من المسجد الحرام باستخدام أقماع متنقلة وأشرطة تحذيرية لتحديد مسارات التحرك، بالإضافة إلى مكبرات الصوت المحمولة لتوجيههم ، متناسين كل التعب والمشقة في مشهد يتكرر كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم .

