الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تقيم لقاء مفتوح للاستشارات الطبية

أقامت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك مساء أمس لقاء مفتوح لتقديم الاستشارات الطبية المجانية لزوار ومرتادي مجمع الحكير التجاري بمدينة تبوك , ويستمر لمدة يومين بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في طب الأسرة والمجتمع .

وأوضح مدير مجمع الأمل والصحة النفسية بمنطقة تبوك أمين عام الجمعية الدكتور عبد الخالق الوكيل أن الجمعية تهدف من خلال هذا المعرض إلى التعريف بنشاطاتها الخيرية , وتقديم الاستشارات المجانية في طب العيون والأسنان والنساء والولادة وطب الأطفال , والتوعية الوقائية بمرض السكري والعديد من الأمراض المزمنة , مشيراً إلى أن الجمعية تطمح من خلال إقامة مثل هذه المعارض الخيرية إلى أن تكون رائدة في مجال العمل الصحي التطوعي بالمملكة، ورسالتها الإسهام في تقديم رعاية صحية وعلاجية ووقائية بشكل نوعي ومتميز للمرضى المحتاجين بمنطقة تبوك.

من جهتها قالت رئيسة لجنة التوعية الصحية بالجمعية أميرة علي الشامان : أن هذا الملتقى التوعوي يعتبر الملتقى الثاني لأنشطة وبرامج الجمعية , ويتكون من عدة أجنحة تعريفية وتوعوية يأتي من أهمها الاستشارات الطبية التي يقدمها نخبة من الأطباء السعوديين , ويعمل المستشارين من خلال أجنحتهم إلى الاستماع للمريض وفهم محتوى معاناته مع أياً من الأمراض ومن ثم عمل التنسيق المباشر معه لتحويله إلى العيادة متى ما أستدعى الأمر , مبينة أن الجمعية تهدف في مستقبل الأيام إلى تفعيل الكثير من الأنشطة التي تطمح إليها ومنها : كفالة المريض , والعيادات المتنقلة , إضافة إلى المعارض التوعوية التي تهدف إلى رفع سقف الوعي الطبي بين أفراد المجتمع , وتوعية الأسر بخطورة بعض الأمراض وطرق الوقاية منها وأساليب علاجها .

وأضافت : يعتبر عمل الجمعية تكاملي مع الجهات الطبية والمستشفيات بالمنطقة ونطمح من خلال عملنا أن نخفف على المرضى معاناتهم سواء فيما يخص الحجوزات والمراجعات الطبية أو تلقي العلاج في أسرع وقت ممكن حسب الحالات التي ترد إلى الجمعية من خلال بوابات التواصل الخاصة بها .

وفي الختام ثمنت الشامان الوعي الكبير لدى المواطنين والمواطنات في الحفاظ على صحتهم , وفهم الجانب الاحترازي الذي يجب عليهم إتباعه من أجل الحفاظ على سلامتهم من الأمراض وخاصة المزمنة منها .

بدوره قال المتحدث الإعلامي للجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك الدكتور محمد العتيبي أن الأجنحة المشاركة قد استقبلت العديد من المراجعين والمراجعات الذين بلغ عددهم 263 مراجعاً ومراجعة , حيث إستقبل رئيس قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور فهد العنزي 34 حالة , فيما استقبل أستاذ الاستعاضة السنية وزراعة الأسنان المساعد بجامعة تبوك الدكتور مانع القحطاني 23 حالة , كما استقبلت إستشارية طب الأطفال الدكتورة ليلى البيشي 22 حالة , وفي ذات الصياق جرى عمل الفحوصات الطبية الخاصة بقياس نسبة السكر بالدم لأكثر من 113 زائر من الرجال والنساء , كما تم عمل الفحوصات اللازمة لقياس الضغط لـ 71 زائرا من كلا الجنسين , منوها بأن الجمعية ومن خلال معرضها المقام بمركز الحكير التجاري ستواصل لليوم الثاني إستقبال رواد المجمع وزائريه لتقديم المزيد من الاستشارات الطبية , مشيرا إلى أن المعرض سيحظى في يومه الثاني بمشاركة استشارية النساء والولادة والعقم والإنجاب والإجهاض المتكرر الدكتورة أماني الشامان , كما سيشارك استشاري جراحة وأورام الثدي والغدد الصماء يوسف العلاوي في تقديم استشاراتهم الخاصة بالنساء عبر الأركان المخصصة لهم في المعرض .