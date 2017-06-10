 بالصور.. جمرك الحديثة يُحبط 6 عمليات تهريب حبوب “كبتاجون” خلال اسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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بالصور.. جمرك الحديثة يُحبط 6 عمليات تهريب حبوب “كبتاجون” خلال اسبوع

بالصور.. جمرك الحديثة يُحبط 6 عمليات تهريب حبوب “كبتاجون” خلال اسبوع
المناطق - الرياض

أحبط جمرك الحديثة خلال أسبوع واحد 6 عمليات لتهريب نحو 240 ألف حبة “كبتاجون”، وذلك بإخفائها في أماكن مختلفة داخل عدد من المركبات التي قدمت للمملكة.

وقال مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي إن أولى الكميات المضبوطة تقدر بعدد 10 آلاف حبة كانت مخبأة بالأجزاء الداخلية لمحرك إحدى المركبات الخاصة، فيما تم ضبط 74 ألف حبة مخبأة بداخل البطارية في شاحنة.

وأوضح أن رجال الجمارك تمكنوا من إحباط تهريب 8 آلاف حبة مخبأة في تجويف تم إعداده خصيصاً للتهريب بـ”راديتر” إحدى الشاحنات، إضافة ضبط أكثر من 7 آلاف حبة مخبأة داخل تجويف الأبواب في مركبة أخرى.

وأبان أن الجهود المبذولة أسفرت كذلك عن ضبط أكثر من 60 ألف حبة كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات، إضافة لضبط أكثر من 77 ألف حبة موضوعة بطريقة سرية في خزان وقود إحدى المركبات الخاصة.

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