 نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مديري جامعة الملك فيصل ومكافحة المخدرات بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مديري جامعة الملك فيصل ومكافحة المخدرات بالمنطقة

نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مديري جامعة الملك فيصل ومكافحة المخدرات بالمنطقة
المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومنسوبي الجامعة.

واستمع سموه في بداية اللقاء إلى شرحٍ عن ما حققته الجامعة من منجزات، والمشروعات التي افتتحها خادم الحرمينالشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله مؤخراً.

مشيداً يحفظه الله بما يلقاه قطاع التعليم من دعم واهتمام منالقيادة الرشيد، وما يشهده  من مشروعاتٍ تطويرية في عددٍ من الجامعات، كما بارك يحفظه الله ما وصلت إليه الجامعة من منجزات، منوهاً بضرورة أن تتوائم مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل، وأن تعمل الجامعة على خدمة المجتمع من خلال الأبحاث والدراسات التي تلبي تطلعات القيادة الرشيدة، واحتياجات المجتمع.

من جانب آخر استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بنفهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه مديرمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية سعادة اللواء عبدالله بنمشعان البدراني، وكبار منسوبي  مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية

واطلع سموه خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية للحد من انتشار آفة المخدرات،وتعقبها لمصنعي ومروجي هذه الآفة، والجهود التوعوية التي تبذلها الإدارة.

مثنياً سموه يحفظه الله على جهود رجال مكافحة المخدرات في القضاء على هذه الآفة التي تدمر أبناء الوطن وتضر المجتمع وما يقدمونه من تضحيات في هذا الشأن، داعياً يحفظه الله إلىمضاعفة الجهود في مجال التوعية من هذه الآفة، وأن تتكاتف الجهود مع الجهات المختصة في هذا الشأن

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