أمانة الشرقية: اطلاق الحملة التعريفية لمبادرة شبابنا غالي علينا في المجمعات التجارية… ومشاركة عدد كبير من الشباب في الحملة

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مؤخرا الحملة التعريفية الخاصة بمبادرة “شبابنا غالي علينا ” والتي تستهدف القيام بجولات تعريفية عديدة في عدد من المجمعات التجارية.

وذكر مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للحملة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الحملة تستهدف الالتقاء بعدد كبير من الشباب في عدد من المجمعات التجارية الشهيرة في المنطقة الشرقية بهدف إتاحة المجال بشكل أكبر لفئة الشباب للمشاركة في الاستطلاع الإلكتروني للحملة، إضافة إلى القيام بحملة توعوية للتعريف بالحملة .

وقال أن الجولة التعريفية شهدت منذ انطلاقتها إقبال كبير من الشباب خاصة و عدد من فئات المجتمع بشكل عام، إضافة الى أن الجولة شهدت مشاركات عديدة لعدد من الفرق التطوعية الشبابية، والذين شاركوا في الجناح الخاص بالحملة في أحد المجمعات التجارية في مدينة الظهران، لافتا الى أن الجولة تهدف الى تعريف المجتمع بالمرحلة الأولى من المبادرة والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مؤخراً، والتي تتضمن استطلاعاً إلكترونياً شاملاً موجه لفئة الشباب، ولأهمية المشاركة فيه ، مشيرا الى أنه تقرر أن تقوم الحملة بزيارة لعدد من المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية بهدف التعريف بالحملة وحث الشباب على المشاركة في تعبئة الاستبانة، كما سيقوم فريق مختص من المبادرة بتقديم شرح كامل عن المبادرة وأهدافها، إضافة الى تقديم تعريف بأسئلة الاستبانة وكيفية تعبئتها .

وقال أن الجولة ستستمر لمدة ١٤ يوم وستشمل عدد من المجمعات التجارية في المنطقة، وأنه تم اختيار هذه المجمعات وذلك للإقبال الكبير التي تشهده خلال الفترة الحالية، مضيفا أن الجناح الخاص بالحملة يعمل على تقديم جميع المعلومات الخاصة بالمبادرة وأهدافها وأهميتها لعنصر الشباب في المجتمع .

ولفت الى تشكيل فريق مختص بتوزيع عدد كبير من الاستبانات على زائري المجمعات وإطلاعهم على أبرز مراحل المبادرة وأهميتها لدى فئة الشباب، إضافة الى توزيع عدد من المطويات والبروشرات التوعوية للزائرين.

وأكد على أهمية المشاركة في الاستطلاع الالكتروني والمتوفر على تطبيقات الهواتف الذكية والموقع الالكتروني الخاص بالحملة، فيما أعتبر المشاركة في الاستطلاع فرصة كبيرة لجميع فئات الشباب للتعبير عن آرائهم ما يسهم في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الخاصة بالشباب، التي سيكون لها الأثر الكبير في تحقيق تطلعات الشباب، إضافة إلى إيصال فكرة المبادرة بشكل مبسط، ومحاورة الشباب بشكل مباشر، والذي يمثل أحد أهم أهداف المبادرة التي تسعى إلى إشراك الشباب في المجتمع بشكل مهم وفعال، بوصفهم شريك مهم في تنمية المجتمعات ونهضتها.