الدفاع المدني يتأهب على مدار الساعة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن

رفعت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة درجة التأهب والاستعداد الدائم للحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين في بيت الله الحرام، خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك والذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد المعتمرين وتتواصل حالة الاستعداد الكامل والتأهب لمباشرة أي بلاغات عن الحوادث ولاسيما في مجموعات السلامة الميدانية بمركز الشبيكة في المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، حيث يستطيع كل متأمل أن يرصد حالة التفاني والجدية التي ترتسم على وجه ضباط وأفراد الدفاع المدني واستعدادهم الكامل لتلبية كل نداء من المعتمرين والقائمين على خدمتهم في حالات الطوارئ.

قبيل لحظات قليلة من موعد الإفطار، وفي غمرة العمل لتأمين سلامة المعتمرين المتجهين إلى المسد الحرام تحدث الرائد هتان القرشي مدير شعبة الدفاع المدني جنوب المنطقة المركزية فأكد على جاهزية مراكز الدفاع المدني للتعامل مع أي حالات طارئة قد تقع في محيط الحرم المكي الشريف على مدار الساعة وتطبيق أعلى معاير السلامة الميدانية للمصلين والمعتمرين وقاطني المنشآت الفندقية بالمنطقة المركزية، موضحاً أن سلامة المعتمرين هي الهدف الرئيسي لخطة الدفاع المدني طوال شهر رمضان المبارك وأول مهام رجال الحماية المدنية.

وأشار الرائد القرشي إلى أن الخطة التفصيلية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالمنطقة المركزية في رمضان تتضمن استعدادات خاصة للنصف الثاني من الشهر الفضيل بمشاركة عدد كبير من ضباط وأفراد الدفاع المدني لتوفير كافة الاجراءات من أجل توفير كل متطلبات السلامة العامة باستحداث عدد من الآليات المتطورة للإطفاء والإنقاذ والاسعاف وفرق الدراجات النارية والتي تتمركز في جميع أرجاء المنطقة المركزية وكذلك وحدات التدخل السريع لسرعة مباشرة كافة الأخطار المحتملة وتقديم كافة الخدمات الإسعافية.

من جانبه أكد النقيب عبدالله الحارثي مدير مركز الدفاع المدني بالشبيكة، نشعر بالفخر بأداء مهمتنا في الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين والمبادرة لتلبية نداء كل من هو بحاجه إلى المساعدة.

