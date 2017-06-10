“فيفا” يستبدل الحكم القطري في مباراة الإمارات وتايلاند

أعلن اتحاد الكرة الإماراتي موافقة الاتحاد الدولي “فيفا” على تغيير طاقم التحكيم القطري المعين لإدارة مباراة منتخب الإمارات مع تايلاند، المقرر اقامتها (الثلاثاء) المقبل بالعاصمة التايلاندية “بانكوك”، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح الاتحاد أن الفيفا عينت طاقم تحكيم سنغافوريًا ماليزيًا لتولي إدارة المباراة، وذلك رداً على خطابناً الموجه بتغيير الطاقم القطري الذي كان يضم فهد جابر المري “حكم الساحة” والمساعدين يوسف الشمري وجمعة البوراشد مع سعود العذبة “حكم رابع.

يشار أن طلب اتحاد الكرة الإماراتي بتغيير طاقم التحكيم القطري يأتي على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها منطقة الخليج، بعد أن قطعت كل من المملكة والإمارات والبحرين وعدد من الدول علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.