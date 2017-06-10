 مقتل جنديين أمريكيين برصاص جندي أفغاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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مقتل جنديين أمريكيين برصاص جندي أفغاني

مقتل جنديين أمريكيين برصاص جندي أفغاني
المناطق - رويترز

كشف مسؤول محلي أفغاني عن مقتل جنديين أمريكيين على الأقل وإصابة 2 آخرين بنيران أحد جنود القوات الخاصة الأفغانية في شرق البلاد اليوم السبت.

وذكر عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، أن الجندي الأفغاني أطلق النار في منطقة أشين حيث تقاتل القوات الخاصة الأمريكية بجانب القوات الأفغانية ضد تنظيم “داعش” وحركة طالبان.

وأكد خوجياني أن الجندي الأفغاني قتل كذلك في الحادث، مضيفا أن سبب إطلاق النار غير واضح، حيث بدأ تحقيق في الموضوع.

من جهته صرح متحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية في كابل بأن القيادة أحيطت علما بالحادث، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

هذا وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان أن منفذ الهجوم كان أحد عناصر الحركة، مدعيا أن أربعة أمريكيين قتلوا، وليس اثنين، كما أكد إصابة عدد أكبر في الهجوم.

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