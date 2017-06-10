بالصور.. أمريكا تصنع طائرة عملاقة لحمل الأقمار الصناعية

بالرغم من أن الصواريخ كانت ولا تزال تنقل الأقمار الصناعية للفضاء الخارجي إلا أن شركة أمريكية صممت طائرة عملاقة يمكنها مشاركة الصواريخ بهذه المهمة.

أقدمت شركة “استراتولانتش” الأميركية على تصميم طائرة تبدو لمن يشاهدها للوهلة الأولى كأنها طائرتان ملتصقتان ولكنها في الواقع هي طائرة ضخمة واحدة تسمى “روك” صممت لحمل الأقمار الصناعية.

وزودت شركة “استراتولانتش” طائرتها العملاقة بستة محركات من الطراز المستخدم في طائرة بوينغ 747 كما وضعت لها 28 عجلة لتحمل وزنها البالغ 250 طناً. ويبلغ طول طائرة روك 117 متراً وارتفاعها 15 متراً.

وحسب الشركة المصنعة فإن طائرة روك ستكون جاهزة بحلول عام 2019 ويمكنها نقل حمولة بوزن 200 ألف كلغم للفضاء.

وقبل أن تدخل الطائرات مجال حمل الأقمار الصناعية كانت الصواريخ هي اللاعب الأوحد في الفضاء.

ولأول مرة في التاريخ كان صاروخ آر7 الذي أطلقه الاتحاد السوفيتي في 4 أكتوبر 1957 نقل أول قمر صناعي وهو القمر سبوتنيك 1 السوفيتي الصنع. وانتهت مهمة سبوتنيك 1 بعد مرور 22 يوماً من إطلاقه وبسبب نفاذ بطاريته.

ومؤخراً قامت الهند في 15 فبراير الماضي بإطلاق صاروخ يزن 320 طناً ويطلق عليه اسمPSLV-C37. هذا الصاروخ بحمل 104 قمراً صناعياً للفضاء وهذا ما جعله يتصدر قائمة الصواريخ التي حملت أكبر عدد من الأقمار الصناعية.