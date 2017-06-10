في جدة التاريخية .. حكايا مسك يروي قصص وتضحيات الجنود المرابطين في الحد الجنوبي

أعاد مهرجان (حكايا مسك) الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” في جدة التاريخية منذ يوم أمس وحتى يوم الثلاثاء المقبل، قصص وتضحيات الجنود المرابطين في الحد الجنوبي للمملكة، إلى الواجهة أمام جمع غفير من حضور وزوار المهرجان على مسرح حكايا.

وقد تفاعل الحضور مع قصة الشهيد النقيب عبدالرزاق الملحم، أثناء تحرير جبل “الخروق” على الحدود في منطقة نجران جنوب المملكة.

وزاد من جمال القصة حضور والده اللافت على منصة مسرح “حكايا مسك”، حيث تحدث عن تضحيات ابنه الشهيد وزملائه أبطال الحد الجنوبي.

كما تحدث الإعلامي علي الغفيلي عن حكايا أخرى لـ”المرابطين” في الحد الجنوبي عندما توجه إلى الميدان للمشاركة بسلاحه المتمثل بالرسالة الإعلامية، ونقل تضحيات رجال الأمن هناك.

وقال الغفيلي من مسرح “حكايا مسك” بالمنطقة التاريخية : “أعتقد أن كل فرد يعد من أفراد الحد الجنوبي، وإن تغطيتي لبطولات الحد الجنوبي شرف حصلت عليه للدفاع عن بلاد الحرمين.

وفي لافتة سجلت إعجاب الحضور في مسرح “حكايا مسك” بالمنطقة التاريخية في جدة خصص مهرجان مسك مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تخصيص مترجم “لغة الإشارة ” لنقل حكايا مرابطين على الحد الجنوبي.

وجرى خلال فعاليات الْيَوْمَ الاول عرض مقاطع لـ”سنابات” أرسلها مرابطون في الحد الجنوبي، حيث وجهوا رسائل للمواطنين تطمئنهم، وتطلب منهم الدعاء لهم لحماية الوطن.

كما شهد مهرجان “حكايا مسك” عرض مسرحيه “حبل غسيل”، التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور الكبير الذي شهدته أروقة المهرجان الذي يقام لأول مرة بالمنطقة التاريخيه بجدة، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.