النظام السوري يقصف مخيم اللاجئين الفلسطينيين في درعا بالقنابل الفسفورية والنابالم

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا استخدام النظام السوري للقنابل الفسفورية المحرمة دولياً خلال استهدافه لمخيم درعا للاجئين الفلسطينيين والبلدات المحيطة به جنوبي سوريا.

ونشرت المجموعة صوراً بثتها صفحات إعلامية في درعا احتراق عدد من المنازل بسبب البراميل المتفجرة المحملة بمادة النابالم الحارق.

وأشارت في بيان لها اليوم إلى أن ذلك يأتي في ظل قصف عنيف جداً يستهدف المنطقة بعشرات الصواريخ والبراميل المتفجرة التي تسببت بوقوع العديد من الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين معظمهم من الأطفال المحاصرين داخل المخيم .