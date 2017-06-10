بدء القبول إلكترونياً في جامعة جدة

تبدأ جامعة جدة، غداً استقبال طلبات المتقدمين للدراسة بمرحلتي البكالوريوس, وبرامج الماجستير للعام الجامعي 1438هـ / 1439هـ ،عبر البوابة الالكترونية للجامعة https://adm.uj.edu.sa/index.aspx .

ودعت الجامعة الطلاب والطالبات الراغبين للتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والماجستير،إلى إتباع الخطوات المحددة في بوابتي القبول الإلكترونية ووفق المواعيد المحددة بها.