تبدأ جامعة جدة، غداً استقبال طلبات المتقدمين للدراسة بمرحلتي البكالوريوس, وبرامج الماجستير للعام الجامعي 1438هـ / 1439هـ ،عبر البوابة الالكترونية للجامعة https://adm.uj.edu.sa/index.aspx .
ودعت الجامعة الطلاب والطالبات الراغبين للتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والماجستير،إلى إتباع الخطوات المحددة في بوابتي القبول الإلكترونية ووفق المواعيد المحددة بها.
بدء القبول إلكترونياً في جامعة جدة
تبدأ جامعة جدة، غداً استقبال طلبات المتقدمين للدراسة بمرحلتي البكالوريوس, وبرامج الماجستير للعام الجامعي 1438هـ / 1439هـ ،عبر البوابة الالكترونية للجامعة https://adm.uj.edu.sa/index.aspx .
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