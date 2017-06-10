 قيادات من حماس تغادر قطر.. وهنية يزور طهران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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قيادات من حماس تغادر قطر.. وهنية يزور طهران

قيادات من حماس تغادر قطر.. وهنية يزور طهران
المناطق - وكالات

أكد مسؤول العلاقات الدولية في حركة “حماس” أسامة حمدان مغادرة قيادات من الحركة للدوحة، مبررا الأمر بترتيب البيت الداخلي لحماس في أعقاب الانتخابات.

وقال حمدان إن مغادرة أعضاء حماس سبقت الشروط التي وضعت على قطر منها ما هو مرتبط بعلاقتها بحماس، مضيفا أنه لا مانع لدى الحركة من المساهمة في تخفيف الضغط على الدوحة.

وأعلن حمدان، أن وفدا من الحركة برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة سيزور إيران قريبا ضمن جولة تشمل دولا أخرى لم يحددها.

وقال حمدان إن وفد الحركة برئاسة مسؤولها في غزة يحيى السنوار، الذي يزور القاهرة حاليا سيعود إلى قطاع غزة، فيما سيقود هنية الوفد إلى طهران، موضحا أن مناخ زيارة القاهرة كان إيجابيا حتى الآن وقد يثمر تفاهمات حول قضايا تخص الجانبين.

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