 أمير عسير يرعى غداً انطلاق حملة تفريج كربة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير عسير يرعى غداً انطلاق حملة تفريج كربة

أمير عسير يرعى غداً انطلاق حملة تفريج كربة
المناطق _ عسير

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير وبحضور سمو نائبه الأمير منصور بن مقرن تنطلق يوم غد الأحد حملة تفريج كربة ” إطلاق سجناء عسير ” بمسرح المفتاحة بأبها

 

وأوضح سمو أمير منطقة عسير أن الحملة التي يشارك فيها عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة تأتي تكريسًا لأعمال الخير في شهر رمضان الكريم، وتفعيلًا للتكافل الاجتماعي لإنقاذ السجناء المعسرين ولم شمل الأسر

 

داعياً سموه رجال الأعمال والشركات الكبرى إلى استشعار المسؤولية، والقيام بواجبها الوطني في تبني ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية، مشددًا على أن حملة “تفريج كربة” تتطلب تعاون وتكاتف القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافها.

 

من جانبه دعا سعد عبدالله آل ثابت، المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير والمتحدث الرسمي، إلى المشاركة في الحملة، طمعًا في الأجر والثواب في هذا الشهر الكريم.

 

يُذكر أن حفل الافتتاح سيشهد مشاركة عدد من المشائخ والوجهاء والمشاهير ونخبة من إعلاميي المنطقة.

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