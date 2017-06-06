 سفير المملكة لدى بريطانيا وسفراء البحرين ومصر والإمارات يجتمعون بوكيل الخارجية البريطانية الدائم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سفير المملكة لدى بريطانيا وسفراء البحرين ومصر والإمارات يجتمعون بوكيل الخارجية البريطانية الدائم أمير عسير يرعى غداً انطلاق حملة تفريج كربة قيادات من حماس تغادر قطر.. وهنية يزور طهران بالصور.. هذا ما فعلته الصين بطرقها! بدء القبول إلكترونياً في جامعة جدة النظام السوري يقصف مخيم اللاجئين الفلسطينيين في درعا بالقنابل الفسفورية والنابالم وظائف إدارية وصحية وهندسية في جامعة الأمير سطام بالخرج في جدة التاريخية .. حكايا مسك يروي قصص وتضحيات الجنود المرابطين في الحد الجنوبي بالصور.. أمريكا تصنع طائرة عملاقة لحمل الأقمار الصناعية طائرات إيرانية تنقل مواد غذائية إلى الدوحة المعزولة مقتل جنديين أمريكيين برصاص جندي أفغاني استقالات وتخبط بحزب “ماي” المحافظ بعد الانتخابات
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

سفير المملكة لدى بريطانيا وسفراء البحرين ومصر والإمارات يجتمعون بوكيل الخارجية البريطانية الدائم

سفير المملكة لدى بريطانيا وسفراء البحرين ومصر والإمارات يجتمعون بوكيل الخارجية البريطانية الدائم
المناطق _واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ومعالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وسفير جمهورية مصر العربية لدي المملكة المتحدة ناصر كامل والقائم بالأعمال لدى سفارة دولة الإمارات روضة العتيبي أمس بوكيل الخارجية البريطانية الدائم السير سايمون ماكدونالد .
وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات بالمنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في العالم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>