سفير المملكة لدى بريطانيا وسفراء البحرين ومصر والإمارات يجتمعون بوكيل الخارجية البريطانية الدائم

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ومعالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وسفير جمهورية مصر العربية لدي المملكة المتحدة ناصر كامل والقائم بالأعمال لدى سفارة دولة الإمارات روضة العتيبي أمس بوكيل الخارجية البريطانية الدائم السير سايمون ماكدونالد .

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات بالمنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في العالم .