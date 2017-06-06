 لجنة تراحم بجازان تطلق حملة ” تفريج كربه ” لم شمل أسر النزلاء بعائلاتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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لجنة تراحم بجازان تطلق حملة ” تفريج كربه ” لم شمل أسر النزلاء بعائلاتهم

لجنة تراحم بجازان تطلق حملة ” تفريج كربه ” لم شمل أسر النزلاء بعائلاتهم
المناطق _ أمل بهكلي
برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة ” تراحم ”  الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز و بحضور نائبه صاحب السمو الملكي  الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، تطلق لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم  بمنطقة جازان  “تراحم” حملة ” تفريج كربة ” بمشاركة الفنان فايز المالكي ومشاهير الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي للمساهمة في الإفراج عن عدد كبير من النزلاء الغارمين، ولَمِّ شملهم بأسرهم في هذا الشهر المبارك  ، من خلال تقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم.

وتنطلق الحملة بعد صلاة التراويح من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ٩ / ١٤٣٨  بفندق راديسون بلو ، وقد أُطلق على الحملة اسم “حملة تفريج كربة ”  لإطلاق سجناء جازان ،

ودعا  رئيس لجنة  ” تراحم ” بجازان  الأستاذ على بن موسى زعلة  رجال الأعمال وفاعلي الخير من داخل المنطقة وخارجها للتفاعل مع  الحملة، والمساهمة في تفريج كُرَب المساجين، ولَمِّ شملهم بأسرهم بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد  .
وخصصت “تراحم” حساباتٍ بنكية في مصرف الراجحي لاستقبال التبرعات للسجناء، هي:
رقم الحساب البنكي
119608010000659
ورقم الايبان البنكي
SA4080000119608010000659
أو من خلال شيك باسم “لجنة رعاية السجناء بمنطقة جازان – تراحم”.

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