 “العمل”: حساب المواطن قائم ولا علاقة له باستقالة العصيمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

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“العمل”: حساب المواطن قائم ولا علاقة له باستقالة العصيمي

“العمل”: حساب المواطن قائم ولا علاقة له باستقالة العصيمي
المناطق _الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج حساب المواطن قائم ولاتوجد علاقة بين انتهاء فترة عمل أي مسؤول وبين برنامج حساب المواطن.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل ولتنمية الاجتماعية خالد ابا الخيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏⁧‫حساب المواطن‬⁩ قائم كما هو مرسوم له، ولاتوجد أية علاقة بين انتهاء فترة عمل أي مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج حساب المواطن”.

وكانت مصادر أكدت استقالة المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي.

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