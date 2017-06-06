 ليبيا: إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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ليبيا: إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي

ليبيا: إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
المناطق _وكالات

أكدت كتيبة أبوبكر الصديق المكلفة بحراسة سيف الإسلام معمر القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، في مدينة الزنتان اليوم السبت إطلاق سراحه يوم أمس.وقالت الكتيبة في نص بيان نشرته مساء اليوم السبت: “إن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي جاء تطبيقا لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب الليبي في طبرق، وامتثالا للشريعة والشرعية وما انبثق عنها من أوامر ونواهي، وبناء على مراسلات وزير العدل بالحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء، وكذلك مطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن سيف الإسلام”.
وأكدت الكتيبة أن نجل القذافي أخلي سبيله منذ يوم أمس الجمعة، وأنه قد غادر الزنتان الواقعة في الجبل الغربي جنوب غرب العاصمة طرابلس إلى وجهة لم تكشف عنها، مناشدة كل مؤسسات الإصلاح والتأهيل الأخرى بأن تنتهج نفس النهج، وتقوم بالإفراج عن كل السجناء السياسيين الذين يشملهم قانون العفو. وكان سيف الإسلام معتقلا في مدينة الزنتان غربي ليبيا منذ أكثر من ستة أعوام.

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