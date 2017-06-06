 وفاة الممثل الأمريكي آدم ويست ” باتمان ” عن 88 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 رمضان 1438 هجريا, الموافق 10 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وفاة الممثل الأمريكي آدم ويست ” باتمان ” عن 88 عاما ليبيا: إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي مقتل 16 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في الهند “العمل”: حساب المواطن قائم ولا علاقة له باستقالة العصيمي لجنة تراحم بجازان تطلق حملة ” تفريج كربه ” لم شمل أسر النزلاء بعائلاتهم سفير المملكة لدى بريطانيا وسفراء البحرين ومصر والإمارات يجتمعون بوكيل الخارجية البريطانية الدائم أمير عسير يرعى غداً انطلاق حملة تفريج كربة قيادات من حماس تغادر قطر.. وهنية يزور طهران بالصور.. هذا ما فعلته الصين بطرقها! بدء القبول إلكترونياً في جامعة جدة النظام السوري يقصف مخيم اللاجئين الفلسطينيين في درعا بالقنابل الفسفورية والنابالم وظائف إدارية وصحية وهندسية في جامعة الأمير سطام بالخرج
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

وفاة الممثل الأمريكي آدم ويست ” باتمان ” عن 88 عاما

وفاة الممثل الأمريكي آدم ويست ” باتمان ” عن 88 عاما
المناطق _ وكالات

توفي الممثل الأمريكي آدم ويست، الذي جسد شخصية باتمان الخيالية في التلفزيون الأمريكي، عن عمر ناهز 88 عاما في لوس أنجليس، حسبما أعلنت أسرته اليوم السبت. وتوفي ويست ليل أمس الجمعة، بحسب بيان نشرته الأسرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وجاء في البيان: “ببالغ الحزن نشارككم هذا النبأ. لقد رحل آدم ويست بسلام الليلة الماضية بعد معركة قصيرة لكنها شجاعة مع سرطان الدم .. لا كلمات تصف كيف سنفتقده”.ونقلت مجلة هوليوود ريبورتر عن بيان للأسرة أن ويست “سيظل دائما بطلا لنا”.وكان ويست قد تم تكريمه بنجمة في ممشى المشاهير في شارع هوليوود.
وعرض المسلسل التلفزيوني “باتمان” للمرة الأولى في التلفزيون الأمريكي عام 1966 وحقق نجاحا هائلا. وقد كافح ويست من أجل العثور على عمل بعد إلغاء ذلك العمل. وقد وافق في وقت متأخر من حياته المهنية على القيام بدور صوتي في مسلسل الرسوم المتحركة “فاميلي جاي” أو ( رجل الأسرة ) .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>