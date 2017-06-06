وفاة الممثل الأمريكي آدم ويست ” باتمان ” عن 88 عاما

توفي الممثل الأمريكي آدم ويست، الذي جسد شخصية باتمان الخيالية في التلفزيون الأمريكي، عن عمر ناهز 88 عاما في لوس أنجليس، حسبما أعلنت أسرته اليوم السبت. وتوفي ويست ليل أمس الجمعة، بحسب بيان نشرته الأسرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وجاء في البيان: “ببالغ الحزن نشارككم هذا النبأ. لقد رحل آدم ويست بسلام الليلة الماضية بعد معركة قصيرة لكنها شجاعة مع سرطان الدم .. لا كلمات تصف كيف سنفتقده”.ونقلت مجلة هوليوود ريبورتر عن بيان للأسرة أن ويست “سيظل دائما بطلا لنا”.وكان ويست قد تم تكريمه بنجمة في ممشى المشاهير في شارع هوليوود.

وعرض المسلسل التلفزيوني “باتمان” للمرة الأولى في التلفزيون الأمريكي عام 1966 وحقق نجاحا هائلا. وقد كافح ويست من أجل العثور على عمل بعد إلغاء ذلك العمل. وقد وافق في وقت متأخر من حياته المهنية على القيام بدور صوتي في مسلسل الرسوم المتحركة “فاميلي جاي” أو ( رجل الأسرة ) .