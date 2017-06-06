 هيئة النقل : قرار مجلس الوزراء بحصر العمل في توجيه المركبات على السعوديين يعزز الجانب الأمني والاقتصادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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هيئة النقل : قرار مجلس الوزراء بحصر العمل في توجيه المركبات على السعوديين يعزز الجانب الأمني والاقتصادي

هيئة النقل : قرار مجلس الوزراء بحصر العمل في توجيه المركبات على السعوديين يعزز الجانب الأمني والاقتصادي
المناطق _واس

رفع معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين .
وأكد معاليه بأن هذا القرار سيكون له انعكاسات كبيرة على مختلف المستويات، حيث سيعمل من جهة على تشجيع الشباب السعوديين الراغبين بالعمل سواء بدوام كامل أو بعمل جزئي على استغلال أوقات فراغهم في أداء عمل يحقق لهم عائداً مجزياً بما يتلاءم مع طبيعة وحاجة المجتمع السعودي ويتوافق مع نموذج عمل الشركات الرائدة في مجال خدمة توجيه مركبات الأجرة.
وأوضح معاليه أن هذا القرار سيسهم من جهة أخرى في إتاحة المجال للشباب السعودي في مختلف مناطق المملكة للانخراط بالعمل في هذا المجال بما يوفر خدمة ذات جودة عالية وتغطية جغرافية أوسع وضمن أسعار مناسبة.
ونوه الحمدان إلى أهمية نشاط توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية والدور الذي يؤديه في تعزيز فعالية استخدام المركبات العاملة حالياً على الطرق والحد من تجوال المركبات في الطرق بدون ركاب، إلى جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وفي ختام حديثه أكد معاليه بأن هيئة النقل العام ستعمل بخط مواز بالتنسيق مع كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأمن العام لإنفاذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء باتخاذ كل ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

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