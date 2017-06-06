 وفاة طفل في مستشفى حقل.. والصحة تحقق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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وفاة طفل في مستشفى حقل.. والصحة تحقق

وفاة طفل في مستشفى حقل.. والصحة تحقق
المناطق _ حقل _ منى الريس
تفاعل عدد كبير من المغردين عبر برنامج التواصل الإجتماعي “تويتر” مع خبر وفاة طفل (١١عاما) بمستشفى حقل العام بمنطقة تبوك ، وفي التفاصيل فإن الطفل دخل إلى المستشفى يوم الأربعاء في حالة يعتقد أنها تسمم غذائي ، وتم نقله الى قسم العناية المركزة يوم الخميس قبل أن يتوقف قلبه فجر الجمعة وينتقل الى رحمة الله تعالى.
وأكدت المصادر أن إدارة المستشفى رفعت خطاباً الى مدير عام صحة تبوك بطلب تشكيل لجنة طبية للوقوف على الحالة التي لاتزال في ثلاجة الوفيات وإتخاذ الإجراءات اللازمة بعد إنتهاء كافة التحقيقات ، حيث قدم مدير ومنسوبي المستشفى التعازي لوالد الطفل بعد زيارته في منزله.

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