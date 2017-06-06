 “مستخلصات مقاولي أمانة جازن تصدر إلكترونياً” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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“مستخلصات مقاولي أمانة جازن تصدر إلكترونياً”

“مستخلصات مقاولي أمانة جازن تصدر إلكترونياً”
المناطق _أمل بهكلي
بدأت أمانة منطقة جازان في اعتماد تقديم خدمة إصدار المستخلصات المالية إلكترونياً وضباط الاتصال وتبادل المعلومات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة ،

وأوضح أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع بأن أمانة المنطقة والبلديات المرتبطه بها بدأت الأيام الماضية في إعتماد تقديم خدمة إصدار المستخلصات إلكترونياً عبر نظام (مسار المقاولين)

وبين الشايع بأن هذا البرنامج يأتي في  إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية لمواكبة رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال هذا البرنامج الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير عمل المقاولين من حيث آلية العمل ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج وتوفير الجهد و الوقت المستغرق لإكمال إجراءت العمل إلكترونياً،

ومن جانبه أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بالأمانة المهندس عبد الرحمن ساحلي بأن أمانة منطقة جازان بدأت بتنفيذ ورش عمل لتفعيل ذلك البرنامج في جميع البلديات المرتبطة بها.

وأشار الساحلي  إلي أن ورش العمل جاري تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية حيث ستشمل المرحلة الأولى تدريب مدراء تقنية المعلومات للإشراف العام على البرنامج ، والمرحلة الثانية ستكون لمشرفي المشاريع في الأمانة والبلديات للموافقة ولاعتماد، أما المرحلة الثالثة ستخصص للمقاولين لتدريبهم على طريقة تقديمهم جدول الكميات وطباعة المستخلصات ،

وبين الساحلي: بأن البرنامج من المرجح سيتم إطلاقه بشكل فعلي في ٨  من شهر شوال القادم .

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