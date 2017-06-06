برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية :فرع الوزارة بمكة يقيم حفل إفطار رمضاني جماعي للأبناء بجدة

برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أقام مساء اليوم فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة حفل إفطار جماعي لأبنائه من ذوي الإعاقة و الأيتام بمنطقة مكة المكرمة وبحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز وفيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز وعبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد ابو راس وأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان

ومشاركة عدد من أصحاب الفضيلة ورجال الاعمال والاعلام

حيث بدأ الحفل بكلمة رحب فيها الدكتور القحطاني مستشار الوزير والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالحضور وقال ان مشاركتهم حفل الافطار مع الأبناء ينم على ما يتمتع به المجتمع السعودي النبيل من محبه وتكاتف .

وذكر بإن ذلك يجسد حرص الوزارة على الاحتفاء بهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً مؤكدا ان فرع الوزارة بتطور مستمر وسوف يشهد خلال الفترة القادمة المزيد من التطورات التي سوف تساهم بدعم جميع المستفيدين من خدمات الفرع وذلك بناء على توجيهات معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية د على الغفيص وبما يتناسب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وكما قدم شكره وتقديره الي الداعمين والمشاركين

ثم تلا ذلك تكريم الداعمين من اصحاب السمو الامراء والمشاركين بالحفل

الجدير بالذكر ان الحفل تخلله العديد من الفقرات التي نالت على استحسان الحضور