“بلدية محافظة صبيا” تضبط مصانع لتحضير اللحوح ومادة الشمة المحظورة

تمكن مراقبو قسم الرقابة الصحية ببلدية محافظة صبيا، من مداهمة وضبط مصنعا مختفيًا فى إحدى المزارع الواقعة في إحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا، حيث عثروا بداخل تلك المزرعة على مصنع يحتوى على كميات كبيرة من اللحوح المجهز بطريقة مخالفة وكذلك كمية كبيرة من مادة الشمة الممنوعة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة صبيا الأستاذ سفر بن سعد آل زاحم الشهراني ، أنه في تمام الساعة الثانية ظهراً داهمت فرقة البلدية، ممثلة في قسم صحة البيئة ( الرقابة الصحية )، بمشاركة شرطة محافظة صبيا، أحد المواقع حيث وجد به كميات كبيرة من اللحوح المغشوش والمحضر بطريقة غير صحية ومادة الشمة بكمية كبيرة جاهزة للتوزيع ،

كما تم ضبط عدد من العمالة تقوم بتحضير اللحوح الغير صالح للأستخدام ، وترويج مادة الشمة .

وأكد “الشهراني” أن فرقة الرقابة ضبطت ( 16 ) موقد غاز وأكثر من ( 20 ) براميل بلاستيك معبأة باللحوح ، وعدد ( 15 ) أسطوانة غاز ، و ( 5) مطاحن لإعداد مادة الشمة . بالاضافه إلى الكميات المصادرة من اللحوح والشمة ٠

وأشار الشهراني إلى أن العمال يقومون بإنتاج اللحوح وبيعه وتوزيعه بطريقة تفتقر لكل أنواع الاشتراطات الصحية بغرض التربح غير المشروع. وكذلك يقومون بتجهيز وبيع وتوزيع مادة الشمة التي تصنف من المواد الممنوعة ، وأفاد بأن المراقبين صادروا على الفور جميع الكميات ، وأعدوا محضراً مشتركاً بالواقعة, مع تطبيق اللوائح والأنظمة لمثل هذه المخالفات٠ كما أنه تم تسليم العمالة المخالفة لشرطة المحافظة لإكمال الازم حسب الإختصاص .

وشكر ” الشهرانى ” جهود قسم صحة البيئة بالبلدية المتمثل فى وحدة الرقابة الصحية على جهودهم الملموسة والتى أدت إلى ضبط ومصادرة أعداد كبير من المواد الغذائية المخالفة قبل توزيعها ولله الحمد .

وشدد “الشهراني” على أن البلدية لن تتهاون مع من يخالف التعليمات والاشتراطات الصحية؛ لما لذلك من آثار سلبية على صحة الناس، واعداً بتطبيق العقوبات النظامية الرادعة لمثل هؤلاء المخالفين, ومهيباً بالجميع إلى التعاون مع البلدية بالتواصل المباشر أو بالاتصال برقم البلاغات الموحد (940) للطوارئ والبلاغات على مدار الساعة لمثل هذه الحالات وغيرها.