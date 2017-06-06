 بيان من صحة تبوك تعزي أسرة طفل حقل وتوجه بالتحقيق في الحادثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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بيان من صحة تبوك تعزي أسرة طفل حقل وتوجه بالتحقيق في الحادثة

بيان من صحة تبوك تعزي أسرة طفل حقل وتوجه بالتحقيق في الحادثة
المناطق _تبوك
أوضحت صحة تبوك في بيان لها على لسان المتحدث الرسمي عطاالله العمراني أن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة تبوك تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الطفل الذي توفي فجر يوم الجمعة بعد ان ادخل الى قسم الطوارئ بمستشفى حقل يوم الأربعاء الماضي نتيجة اشتباه تسمم غذائي , سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان . ونتيجة إلى التقرير الذي رفعه مدير مستشفى حقل عن الحالة
فقد وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في أسباب وفاة الطفل .

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