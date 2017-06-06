بيان من صحة تبوك تعزي أسرة طفل حقل وتوجه بالتحقيق في الحادثة

أوضحت صحة تبوك في بيان لها على لسان المتحدث الرسمي عطاالله العمراني أن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة تبوك تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الطفل الذي توفي فجر يوم الجمعة بعد ان ادخل الى قسم الطوارئ بمستشفى حقل يوم الأربعاء الماضي نتيجة اشتباه تسمم غذائي , سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان . ونتيجة إلى التقرير الذي رفعه مدير مستشفى حقل عن الحالة

فقد وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في أسباب وفاة الطفل .