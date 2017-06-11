 باكستان تؤكد التزامها بالحياد إزاء الخلافات بين الدول الإسلامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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باكستان تؤكد التزامها بالحياد إزاء الخلافات بين الدول الإسلامية

باكستان تؤكد التزامها بالحياد إزاء الخلافات بين الدول الإسلامية
المناطق _الرياض

أكد مصدق ملك المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده ملتزمة بسياسة الحياد إزاء الخلافات بين الدول الإسلامية.
وأوضح في تصريح أدلى به الليلة للإذاعة الباكستانية الرسمية إن سياسة باكستان الخارجية مبنية منذ البداية على الاحتفاظ بعلاقات جيدة ومتوازنة مع جميع الدول الإسلامية دون الانحياز إلى أي طرف.
وقال إن باكستان تشعر بقلق بالغ إزاء التوتر الحالي بين الدول العربية بشأن الأزمة القطرية.
وأضاف أن باكستان ستلتزم بسياسة الحياد تجاه الأزمة الحالية بين الدول العربية، وستعمل على أداء دوراً فعالاً بين الأمة الإسلامية بناء على مصالحها الوطنية.
من جهة أخرى ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة، كما سيقوم بزيارة إلى دول أخرى وسيجري سلسلة من الاتصالات مع زعماء الدول الإسلامية لتخفيف التوتر الحالي بين الدول العربية على خلفية الأزمة القطرية.

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