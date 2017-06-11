تعرف على تفاصيل صفقة السلاح السعودية الأمريكية من مصدر أمريكي

نشرت مجلة “الأخبار الدفاعية” الأمريكية تفاصيل الصفقة التي وقعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت المجلة إنها ضمت أكثر من “100” ألف صاروخ جو-أرض ومقاتلات جديدة ومعدات لتعزيز شبكة صواريخ “باتريوت” المضادة للصواريخ.

وقالت المجلة إن التفاصيل حول الصفقة “حصلت على تفاصيل الصفقة في وثيقة من البيت الأبيض”، مؤكدة أن الصفقة تشمل التالي:

• سبع بطاريات صواريخ ثاد بقيمة 13.5 مليار دولار.

• 104 آلاف صاروخ جو-أرض وقذائف أخرى بقيمة 4.46 مليار دولار.

• معدات وبرامج لتعزيز شبكة صواريخ باتريوت السعودية بقيمة 6.65 مليار دولار خلال الفترة 2018-2027.

• طائرات خفيفة بقيمة ملياري دولار.

• طائرات كي سي 130 بقيمة 5.8 مليار دولار تسلم بدءًا من عام 2022.

• برامج تحديث لأسطول مقاتلات (أف 15) السعودية بقيمة 6.25 مليار دولار.

• عدد غير محدد من زوارق الدورية (أم كي) بقيمة ملياري دولار.

• أربع فرقاطات لوكهيد مارتن بقيمة 6 مليارات دولار يتم تسليمها بين عامي 2025 و2028.

• برنامج تعديل وتحديث لـ400 عربة قتالية بقيمة 2.35 مليار دولار وشراء 213 عربة أخرى بقيمة 1.35 مليار دولار.

• 180 مدفع هاوزر بقيمة 1.5 مليار دولار يتم تسليمها بين عامي 2019 و2022.

• أنظمة قيادة وسيطرة متطورة من طراز (سي 41) بقيمة 18 مليار دولار.

• قمران صناعيان بقيمة 800 مليون دولار.