 تعرف على تفاصيل صفقة السلاح السعودية الأمريكية من مصدر أمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعرف على تفاصيل صفقة السلاح السعودية الأمريكية من مصدر أمريكي باكستان تؤكد التزامها بالحياد إزاء الخلافات بين الدول الإسلامية الإفراج عن الدفعة الأولى لسجناء الحق الخاص بمنطقة الحدود الشمالية المستفيدين من حملة “تفريج كربة” مفتي المملكة: القرارات ضد الدوحة فيها منفعة لمستقبل القطريين بيان من صحة تبوك تعزي أسرة طفل حقل وتوجه بالتحقيق في الحادثة “بلدية محافظة صبيا” تضبط مصانع لتحضير اللحوح ومادة الشمة المحظورة برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية :فرع الوزارة بمكة يقيم حفل إفطار رمضاني جماعي للأبناء بجدة “مستخلصات مقاولي أمانة جازن تصدر إلكترونياً” وفاة طفل في مستشفى حقل.. والصحة تحقق هيئة النقل : قرار مجلس الوزراء بحصر العمل في توجيه المركبات على السعوديين يعزز الجانب الأمني والاقتصادي أكثر من (228) مروحة رذاذ لتلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام وفاة الممثل الأمريكي آدم ويست ” باتمان ” عن 88 عاما
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

تعرف على تفاصيل صفقة السلاح السعودية الأمريكية من مصدر أمريكي

تعرف على تفاصيل صفقة السلاح السعودية الأمريكية من مصدر أمريكي
المناطق _الرياض

نشرت مجلة “الأخبار الدفاعية” الأمريكية تفاصيل الصفقة التي وقعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت المجلة إنها ضمت أكثر من “100” ألف صاروخ جو-أرض ومقاتلات جديدة ومعدات لتعزيز شبكة صواريخ “باتريوت” المضادة للصواريخ.
وقالت المجلة إن التفاصيل حول الصفقة “حصلت على تفاصيل الصفقة في وثيقة من البيت الأبيض”، مؤكدة أن الصفقة تشمل التالي:
• سبع بطاريات صواريخ ثاد بقيمة 13.5 مليار دولار.
• 104 آلاف صاروخ جو-أرض وقذائف أخرى بقيمة 4.46 مليار دولار.
• معدات وبرامج لتعزيز شبكة صواريخ باتريوت السعودية بقيمة 6.65 مليار دولار خلال الفترة 2018-2027.
• طائرات خفيفة بقيمة ملياري دولار.
• طائرات كي سي 130 بقيمة 5.8 مليار دولار تسلم بدءًا من عام 2022.
• برامج تحديث لأسطول مقاتلات (أف 15) السعودية بقيمة 6.25 مليار دولار.
• عدد غير محدد من زوارق الدورية (أم كي) بقيمة ملياري دولار.
• أربع فرقاطات لوكهيد مارتن بقيمة 6 مليارات دولار يتم تسليمها بين عامي 2025 و2028.
• برنامج تعديل وتحديث لـ400 عربة قتالية بقيمة 2.35 مليار دولار وشراء 213 عربة أخرى بقيمة 1.35 مليار دولار.
• 180 مدفع هاوزر بقيمة 1.5 مليار دولار يتم تسليمها بين عامي 2019 و2022.
• أنظمة قيادة وسيطرة متطورة من طراز (سي 41) بقيمة 18 مليار دولار.
• قمران صناعيان بقيمة 800 مليون دولار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>