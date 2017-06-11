نهاية حزينة لـ”روميو وجولييت” بين المملكة والهند

كشفت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، في تقرير لها، السبت (10 يونيو 2017)، تفاصيل انتحار شاب هندي في المملكة حزنًا على وفاة فتاة كان يحبها، بعد توجيه اتهامات له بأنه السبب في موتها، حيث سبقته هي بالانتحار.

وذكرت الصحيفة أن جثمان الهندي “كونتا راجاسكار” (25 عامًا) وصل إلى مدينة “حيدر أباد” الهندية الجمعة الماضية، حيث كان يعمل سباكًا بالمملكة.

وأوضحت الصحيفة أن الشاب الهندي “كونتا” كان يحب فتاة من جيرانه تدعى “فينيلا” (23 عامًا)، إلا أن والدي الفتاة عارضا فكرة زواجهما، ما دعا الفتاة إلى الانتحار في غرفتها في (18 مارس 2017).

وقال الموقع، إن الشاب فوجئ بقيام والدي الفتاة باستخدام موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لاتهامه بأنه هو المسؤول عن انتحار ابنتهما الشابة.

ونقل الموقع عن أحد أقارب “كونتا” قوله: “لقد حزن كثيرًا من تلك الاتهامات التي وُجهت إليه، ويبدو أن ما أصابه من حزن شديد دفعه للإقدام على شنق نفسه”. وأشار الموقع إلى أن أحد الهنود المتطوعين سارع إلى مساعدة عائلة “كونتا” في إنهاء جميع الإجراءات والأوراق المطلوبة لإعادة الجثمان إلى مسقط رأسه.

وبحسب الصحيفة، فإن عائلة “كونتا” توجهت بشكوى إلى الشرطة حول الأسباب التي دفعته للانتحار، إلا أن الشرطة أكدت لهم أنهم لا يملكون فعل شيء، خاصة وأن من وجه له هذا الاتهام عبر “فيسبوك” هو زوج شقيقة “فينيلا” وليس والدها.