المستشار سعود القحطاني:”سأكشف قريباً كل المدعومين من قطر والمبالغ التي دفعت لهم”

أعلن معالي المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية الأستاذ سعود القحطاني، خلال تغريده له عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر” أنه سيقوم بالكشف وبالتفاصيل عن جميع المدعومين من قبل دولة قطر.

وقال الأستاذ سعود القحطاني: “سوف أوضح لكم كل المدعومين من قطر من وسائل إعلام ومنشقين والمبالغ التي دفعوها لشخصيات سعودية وكافة مؤامراتهم وأكاذيبهم في الأيام القادمة.

وأضاف كما سأكشف حقيقة التسجيلات المسربة بين النظام القطري ونظام القذافي، بالإضافة إلى كل ما حدث خلال الفترة الماضية.

وقال الأستاذ سعود القحطاني خلال تغريدة أخرى: “أن سعد الفقيه “مجتهد” أحرقه ممولوه حرقًا جديدًا، فحين تكون السلطة ضعيفة وتهزها تغريدات في تويتر فتكشف كل أوراقها وأدواتها وتثبت للرأي العام الخليجي صحة كل ما يقال عنها فابتسم فخصمك حاكم قطر.