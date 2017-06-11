أفادت مصادر إيرانية تصاعد موجة الاعتقالات بحق أهل السنة في إيران، بعد تصريحات الولي الفقيه وأمره بـ “الرمي المفتوح الاختياري”، وشملت الاعتقالات الشباب والناشطين من أهل السنة في كرمانشاه و أذربيجان الغربية وكردستان والأحواز وبلوشستان وبعض المحافظات التي يتواجد فيها السنة في إيران.
وجاءت تلك الحملات كردة فعل للنظام الإيراني بعد هجمات الأربعاء التي استهدفت مجلس الشورى الإيراني و ضريح الهالك “الخميني”.
وحسب تلك المصادر قامت استخبارات النظام الإيراني باعتقال عشرات المواطنين السنة في تلك المحافظات، وعاملتهم بطرق مسيئة كما تعاملت معهم بالعنف وقادتهم إلى جهات مجهولة.
النظام الإيراني ينفذ حملة اعتقالات بحق أهل السنة في إيران في أعقاب أحداث طهران
أفادت مصادر إيرانية تصاعد موجة الاعتقالات بحق أهل السنة في إيران، بعد تصريحات الولي الفقيه وأمره بـ “الرمي المفتوح الاختياري”، وشملت الاعتقالات الشباب والناشطين من أهل السنة في كرمانشاه و أذربيجان الغربية وكردستان والأحواز وبلوشستان وبعض المحافظات التي يتواجد فيها السنة في إيران.
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