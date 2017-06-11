 النظام الإيراني ينفذ حملة اعتقالات بحق أهل السنة في إيران في أعقاب أحداث طهران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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النظام الإيراني ينفذ حملة اعتقالات بحق أهل السنة في إيران في أعقاب أحداث طهران

النظام الإيراني ينفذ حملة اعتقالات بحق أهل السنة في إيران في أعقاب أحداث طهران
المناطق _يوسف المطيري

أفادت مصادر إيرانية تصاعد موجة الاعتقالات بحق أهل السنة في إيران، بعد تصريحات الولي الفقيه وأمره بـ “الرمي المفتوح الاختياري”، وشملت الاعتقالات الشباب والناشطين من أهل السنة في كرمانشاه و أذربيجان الغربية وكردستان والأحواز وبلوشستان وبعض المحافظات التي يتواجد فيها السنة في إيران.
وجاءت تلك الحملات كردة فعل للنظام الإيراني بعد هجمات الأربعاء التي استهدفت مجلس الشورى الإيراني و ضريح الهالك “الخميني”.
وحسب تلك المصادر قامت استخبارات النظام الإيراني باعتقال عشرات المواطنين السنة في تلك المحافظات، وعاملتهم بطرق مسيئة كما تعاملت معهم بالعنف وقادتهم إلى جهات مجهولة.

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