لخريجي الثانوية والكليات.. فتح باب التسجيل في قيادة سلاح الصيانة

أعلنت القوات البرية الملكية السعودية (اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية) عن فتح باب القبول والتسجيل في (سلاح الصيانة) لعدد (200) طالب أساسي و (50) طالب إحتياط.

وجاءت الوظائف للرتب التالية:

– وكيل رقيب

لحملة شهادة الكلية التقنية تخصص: (الكترونيات صناعية وتحكم، محركات ومركبات، معدات والات كهربائية، إدارة مستودعات، تبريد وتكييف آليات، الات ومعدات ثقيلة، أنظمة هيدروليكية، لحام، انتاج).

– جندي أول

لخريجي الثانوية الصناعية والثانوية العامة مع مؤهل فني.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى السبت الموافق 1438/9/29هـ.