 لخريجي الثانوية والكليات.. فتح باب التسجيل في قيادة سلاح الصيانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لخريجي الثانوية والكليات.. فتح باب التسجيل في قيادة سلاح الصيانة النظام الإيراني ينفذ حملة اعتقالات بحق أهل السنة في إيران في أعقاب أحداث طهران فيس بوك تتسبب بسجن رجل تايلندي لمدة 35 عاماً المستشار سعود القحطاني:”سأكشف قريباً كل المدعومين من قطر والمبالغ التي دفعت لهم” نهاية حزينة لـ”روميو وجولييت” بين المملكة والهند تعرف على تفاصيل صفقة السلاح السعودية الأمريكية من مصدر أمريكي باكستان تؤكد التزامها بالحياد إزاء الخلافات بين الدول الإسلامية الإفراج عن الدفعة الأولى لسجناء الحق الخاص بمنطقة الحدود الشمالية المستفيدين من حملة “تفريج كربة” مفتي المملكة: القرارات ضد الدوحة فيها منفعة لمستقبل القطريين بيان من صحة تبوك تعزي أسرة طفل حقل وتوجه بالتحقيق في الحادثة “بلدية محافظة صبيا” تضبط مصانع لتحضير اللحوح ومادة الشمة المحظورة برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية :فرع الوزارة بمكة يقيم حفل إفطار رمضاني جماعي للأبناء بجدة
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

لخريجي الثانوية والكليات.. فتح باب التسجيل في قيادة سلاح الصيانة

لخريجي الثانوية والكليات.. فتح باب التسجيل في قيادة سلاح الصيانة
المناطق - الرياض

أعلنت القوات البرية الملكية السعودية (اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية) عن فتح باب القبول والتسجيل في (سلاح الصيانة) لعدد (200) طالب أساسي و (50) طالب إحتياط.

وجاءت الوظائف للرتب التالية:

– وكيل رقيب
لحملة شهادة الكلية التقنية تخصص: (الكترونيات صناعية وتحكم، محركات ومركبات، معدات والات كهربائية، إدارة مستودعات، تبريد وتكييف آليات، الات ومعدات ثقيلة، أنظمة هيدروليكية، لحام، انتاج).

– جندي أول
لخريجي الثانوية الصناعية والثانوية العامة مع مؤهل فني.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى السبت الموافق 1438/9/29هـ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>