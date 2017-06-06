 منذ بدء الأزمة.. بورصة قطر تخسر 2.6 مليار ريال لكل ساعة تداول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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منذ بدء الأزمة.. بورصة قطر تخسر 2.6 مليار ريال لكل ساعة تداول

منذ بدء الأزمة.. بورصة قطر تخسر 2.6 مليار ريال لكل ساعة تداول
المناطق - وكالات

بلغ متوسط خسائر البورصة القطرية لكل ساعة تداول منذ بداية الأزمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، نحو 2.6 مليار ريال قطري، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال قطري.

ولا زالت الأموال الخليجية والأجنبية تستمر في مغادرة البورصة القطرية، رغم محاولة المؤسسات والصناديق القطرية تجنب مزيد من الخسائر في البورصة، حيث تشهد المؤسسات القطرية قوة شرائية في السوق إلا أن هذه المحاولات لم تنجح.

وسجل صافي مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة وفقا لـ”الاقتصادية” بنحو 820.28 مليون ريال، منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية مقابل 235.7 مليون ريال قطري أموال أجنبية.

وفي اليوم الأول من الأزمة، بلغت مبيعات الأجانب والخليجيين نحو 30.5 في المائة من إجمالي المبيعات بالسوق، حيث بلغ صافي المبيعات لهم نحو 241.9 مليون ريال، وواصلت المبيعات للجلسة الثانية بعد الأزمة، إذ بلغت نحو 35.5 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق وبنحو 330.5 مليون ريال.

وفي الجلسة الرابعة التي وافقت الخميس الماضي وهو اليوم الرابع منذ بدء الأزمة، حاولت المؤسسات والصناديق القطرية بإدخال سيولة شرائية في السوق، إلا أنه في المقابل شهدت السوق استمرار خروج الأموال الخليجية والأجنبية، بصافي مبيعات 94.4 مليون ريال رغم المكاسب السوقية المحققة حينها.

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