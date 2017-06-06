 محطة “سي بي إس” الأمريكية تكشف عن 3 شروط أمريكية على أمير قطر تنفيذها فورا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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محطة “سي بي إس” الأمريكية تكشف عن 3 شروط أمريكية على أمير قطر تنفيذها فورا

محطة “سي بي إس” الأمريكية تكشف عن 3 شروط أمريكية على أمير قطر تنفيذها فورا
المناطق-الرياض

ذكرت محطة “سي بي إس” الإخبارية الأمريكية أن الـ”24″ ساعة الماضية شهدت قيام إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” باتخاذ موقف شديد اللهجة ضد قطر، رغم أنها من دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة، ويوجد بها “10” آلاف جندي أمريكي.

وقالت المحطة إن الموقف الأخير الذي اتخذته إدارة ترامب يؤكد صدق عزمها على مساندة الموقف الخليجي بقيادة المملكة بعد القرار الذي نتج عنه قطع العلاقات مع قطر.

وكشفت المحطة إلى أنه من الواضح أن ترامب اختار الوقوف في صف المملكة، ونقلت عن مراسلتها للشؤون الخارجية “نارجرت برينان”، أن إدارة ترامب طالبت قطر بقطع علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين.

ويشمل هذا الطلب الإخوان الموجودين داخل أراضيها أو خارجها، بما في ذلك أعضاء الجماعة المقيمون في الأردن.

وقامت الإدارة الأمريكية كذلك بمطالبة قطر بوقف جميع أشكال الدعم التي تقدمها لعدد من الجماعات الإرهابية في سوريا المعروف انتماؤها الفكري إلى تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وكذا جميع الجماعات الأخرى التابعة لها.

وأشارت المحطة إلى أن ترامب شدد على ضرورة قيام قطر بالاستجابة لهذه المطالب قبل أن يتم إنهاء قرار المقاطعة الذي أدى لعزل عربيا وخليجياً.

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