قتلى للنظام باشتباكات في درعا بينهم ضباط وعناصر عراقية ولبنانية

قتل تسعة عناصر من قوات النظام والمليشيات المساندة لها، بينهم ضباط وعناصر من جنسيات أجنبية، خلال المعارك في محيط مخيم درعا وسط المدينة، جنوبي سوريا.

في المقابل، قتل خمسة من الجيش الحر، وجرح سبعة آخرين، خلال التصدي لقوات النظام التي حاولت التقدم باتجاه مخيم درعا، من جهة فرع المخابرات الجوية بغطاء جوي مكثف، في حين أن الأخيرة قصفت المخيم وحي طريق السد ودرعا البلد بأكثر من 74 صاروخ “أرض – أرض”، من مواقعها في المنطقة الصناعية بدرعا المحطة.

في السياق، قصفت فصائل الجيش الحر بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ، مقرات قوات النظام في فرع المخابرات الجوية والمطاحن والمنطقة الصناعية.