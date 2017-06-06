 قتلى للنظام باشتباكات في درعا بينهم ضباط وعناصر عراقية ولبنانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قتلى للنظام باشتباكات في درعا بينهم ضباط وعناصر عراقية ولبنانية تورط مسؤول قطري وأطراف تونسية في دعم جماعات إرهابية في ليبيا موج بازداشت جوانان مذهبی اهل سنت توسط نهادهای امنیتی ایران در پی حملات تهران محطة “سي بي إس” الأمريكية تكشف عن 3 شروط أمريكية على أمير قطر تنفيذها فورا لا لجوازات السفر في مطار دبي.. “الهاتف الذكي” أصبح البديل منذ بدء الأزمة.. بورصة قطر تخسر 2.6 مليار ريال لكل ساعة تداول بدء تطبيق الأسعار الجديدة على السجائر والمشروبات الغازية والطاقة لهذه الفوائد.. عليك بالرياضة قبل الإفطار بساعات اليمن .. الميليشيات تختطف 1500 شخص بينهم نساء وأطفال “فيس بوك” سعت لصرف المستخدمين عن “سناب شات” .. ونجحت ! شاهد .. الرئيس الفرنسي يرد على اتصالات المواطنين ! تورط قطر في إرسال 1800 متطرف للقتال بالعراق.. وهذه الوثيقة تؤكد ذلك
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

قتلى للنظام باشتباكات في درعا بينهم ضباط وعناصر عراقية ولبنانية

قتلى للنظام باشتباكات في درعا بينهم ضباط وعناصر عراقية ولبنانية
المناطق - وكالات

قتل تسعة عناصر من قوات النظام والمليشيات المساندة لها، بينهم ضباط وعناصر من جنسيات أجنبية، خلال المعارك في محيط مخيم درعا وسط المدينة، جنوبي سوريا.

في المقابل، قتل خمسة من الجيش الحر، وجرح سبعة آخرين، خلال التصدي لقوات النظام التي حاولت التقدم باتجاه مخيم درعا، من جهة فرع المخابرات الجوية بغطاء جوي مكثف، في حين أن الأخيرة قصفت المخيم وحي طريق السد ودرعا البلد بأكثر من 74 صاروخ “أرض – أرض”، من مواقعها في المنطقة الصناعية بدرعا المحطة.

في السياق، قصفت فصائل الجيش الحر بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ، مقرات قوات النظام في فرع المخابرات الجوية والمطاحن والمنطقة الصناعية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>