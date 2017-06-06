 “نشالة النساء” في قبضة “شرطة الرياض” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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“نشالة النساء” في قبضة “شرطة الرياض”

“نشالة النساء” في قبضة “شرطة الرياض”
المناطق - الرياض

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بـ”نشالة الحقائب” النسائية في المجمعات والأسواق التجارية؛ حيث تبين أنها إثيوبية الجنسية ولا تحمل إقامة نظامية، وذلك في كمين محكم.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، إنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة للإيقاع بمرتكبي قضايا نشل الحقائب النسائية بالمجمعات والأسواق التجارية، تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من ضبط نباتيس مسكاتو (28 عامًا) إثيوبية، لا تحمل إقامة نظامية، في كمين محكم، كما تم ضبط هاتف جوال وحقائب نسائية بحوزتها.

وأوضح أنه بسماع أقوال المتهمة، أقرت بارتكابها سبع حوادث نشل حقائب نسائية في عدة مجمعات تجارية بأحياء متفرقة من العاصمة الرياض، وجاءت أقوالها مطابقة لما هو مقيد في سجلات البلاغات لدى مراكز الشرطة، وعليه تم إيداع المتهم في سجن النساء وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العامّ لتطبيق الإجراءات النظامية.

 

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