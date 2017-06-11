 حملة لأمانة عسير لتكثيف أعمال النظافة وإزالة المخلفات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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حملة لأمانة عسير لتكثيف أعمال النظافة وإزالة المخلفات

حملة لأمانة عسير لتكثيف أعمال النظافة وإزالة المخلفات
المناطق - عسير

قامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة النظافة خلال الأسبوع الحالي بحملة لتكثيف أعمال النظافة بشكل عام والتركيز على إزالة المخلفات ذات الأحجام الكبيرة وإزالة وقص الحشائش من المقابر والأرصفة والأراضي الفضاء الموزعة داخل الأحياء وجرولة وتمشيط الأراضي الفضاء بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة في القرى والطرق والمناطق المحيطة بالمتنزهات الطبيعية، كما قامت إدارة النظافة بتكثيف ساعات العمل خلال شهر رمضان لتشمل أماكن التسوق والمراكز التجارية والسوق الرمضاني في طريق آل يوسف وسوق الثلاثاء بالمفتاحة لتكون على مدار الـ ٤٢ ساعة وزيادة فعالية الفرق الميدانية للكنس اليدوي والتي تضم أكثر من ( ٨٥٣ عامل) وأكثر من (١١٣) معدة متنوعة. كما قامت إدارة الإصحاح البيئي بتكثيف أعمال المكافحة لآفات الصحة العامة والتركيز على أعمال مكافحة الحشرات والكلاب الضالة وعلى مدار الشهرين الماضيين تم معالجة أكثر من ( ١٧ مستنقع) والتي تعتبر كبؤر لتكاثر وتوالد الآفات بالإضافة إلى تكثيف أعمال مكافحة الكلاب الضالة وخلال الشهرين الماضيين تم القضاء على أكثر من ( ٣٢٠حيوان) لكامل أحياء المدينة والقرى التابعة، ويجري معالجة أي ملاحظة ترد لوكالة الخدمات تخص أعمال النظافة الإصحاح البيئي فور وصولها للأمانة عبر كافة وسائل التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى تخصيص الجوال رقم ( ٠٥٣٢٩١٦٥٤٩ ) لخدمة (صور وأرسل) لاستقبال البلاغات.

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