أمير الباحة يطلع على سير العمل في المديرية العامة لشرطة المنطقة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على سير العمل في المديرية العامة لشرطة منطقة الباحة، والإجراءات المتبعة في تلقي وتمرير البلاغات في غرفة العمليات.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر شرطة المنطقة، حيث تجول سموه في إدارات وأقسام المكاتب، مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي عن تلك الأقسام ومهامها وأعمالها.

بعد ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً عن إنجازات شرطة المنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها، الذي يبرز الجهود الأمنية التي قامت بها تلك الإدارات في مجالات مصادرة المضبوطات والمخالفين للأنظمة والقضايا التي باشرتها وأنجزتها، إضافة إلى جميع الأعمال التي تقوم بها شرطة منطقة الباحة والجهات التابعة لها، كما تضمن العرض عدد مخافر الشرطة على مستوى المحافظات حيث بلغ عددها أكثر من 26 مخفراً، وأكثر من 9 مراكز ضبط أمني.

عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية ألقاها العريف مشعل بن سلطان السبيعي، نالت أستحسان الحضور.

بعد ذلك اطلع سمو أمير منطقة الباحة على معروضات لإدارة الأدلة الجنائية التي شملت المختبرات ومعمل الحمض النووي والأسلحة والبصمات ومعمل خبراء الفحوص الوراثية وقسم التصوير الجنائي والمجهر الإلكتروني ومختبر أبحاث التزييف والتزوير ومختبر الكيمياء الجنائية ومختبر السموم والمخدرات.

بعدها تفقد سموه مركز العلميات المشتركة، حيث استمع سموه من اللواء علي آل هادي لشرح مفصل عن ما يتضمنه المركز من معلومات وإحصاءات، بالإضافة لقيام المركز بالدور التنسيقي بين الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

ونوه سموه بما يلقاه القطاع الأمني من دعم ومساندة مستمرة وتوجيه دائم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، مبرزاً الإمكانات التي تشهدها جميع الأجهزة الأمنية من استخدام لتقنية الحديثة.

وأعرب سموه عن شكره لمدير شرطة منطقة الباحة وزملاءه مديري القطاعات الأمنية بالمنطقة على الجهود التي تبذل، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

وفي ختام الجولة تسلم سمو هدية تذكارية من مدير شرطة المنطقة بهذه المناسبة.

رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون الأمنية عبدالله بن زيد الراجح، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.