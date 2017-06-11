شرطة الرياض توقف شابين سرقا سيارة واستخدماها لسرقة إحدى الصيدليات

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه أثناء قيام إحدى فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض فجر هذا اليوم الأحد بعملها بحي المصيف شمال العاصمة جرى الاشتباه في مركبه من نوع هونداي مضلله بالكامل متوقفة امام احدى الصيدليات، وبالتحقق من وضعها اتضح أنها تحمل لوحات غير مطابقه تزامن ذلك مع بلاغ سرقة لمركبة من ذات النوع.

وتم وضع المركبة تحت المراقبة السرية، وبعد فترة وجيزة لوحظ خروج شخصين من الصيدلية يرتديان اقنعة يحمل أحدهما سلاحا ناريا من نوع مسدس والاتجاه نحو المركبة.

وتمت متابعتهما على الفور والتعامل معهما بما يقتضيه الموقف وإعطاب مركبتهما بعد محاولتهما الاحتكاك بالفرقة وصدمها، وضبطهما “سعوديان في العقد الثالث من العمر” وبتفتيشهما عثر بحوزة أحدهما على سلاح ناري من نوع مسدس ومبلغ “2000” ريال تم سلبه من الصيدلية تحت تهديد السلاح وجوال عائد للصيدلي.

وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على لوحة معمم عنها “مفقودة” وقناع اسود وظرف فارغ وسلاحين ابيض من نوع سكين، وبالتحقق من وضع المركبة اتضح أنها “مسروقة”، وتم مباشرة اجراءات الضبط الجنائي في الموقع من قبل الجهات المختصة وسلمت المركبة لصاحبها.

كما جرى إيقاف الشابين بمركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهما واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص تمهيدا لتقديمها للعدالة – هذا و بالله التوفيق –