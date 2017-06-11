 سياسي إيراني: ما يدفع إيران لتصدير الغذاء لقطر هو الجانب الاقتصادي فقط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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سياسي إيراني: ما يدفع إيران لتصدير الغذاء لقطر هو الجانب الاقتصادي فقط

سياسي إيراني: ما يدفع إيران لتصدير الغذاء لقطر هو الجانب الاقتصادي فقط
المناطق-يوسف المطيري

كشف محمد صالح صدقيان؛ مدير المركز العربي للدراسات الايرانية في طهران خلال لقاء أجرته معه قناة “بي بي سي” فارسي، أن طهران لا تريد أن تتعاطى سياسيا مع ما تشهده قطر من خلاف مع دول مجلس التعاون الخليجي وتتجه لاستغلال الوضع الاقتصادي لتصدير المنتجات الإيرانية للأسواق القطرية كما فعلت خلال الخلاف الذي حصل بين روسيا وتركيا وكانت بديلا لتركيا عندما صدرت منتجاتها الزراعية والغذائية الى روسيا.

وقال إن إيران تعتقد بأن أي تأزيم في هذه المنطقة لا يخدم الأمن والاستقرار فيها لكنها ترى أنه فرصة لإيران تستطيع بها تصدير المواد الغذائية الخضار يوميا إلى قطر عبر الطائرات، مشيراً إلى أن الدواف الاقتصادية هي الأهم.

وأضاف أنه على الرغم من أن إيران لم تدخل في اي حلف عسكري او اقتصادي مع أي دولة من دول المنطقة فإن أزمة قطر ربما تدفعها الى إيران وتشكل حلف سياسي او عسكري او أمنى أيضا مع إيران ربما يكون هناك نوع من التنسيق في السياسات العامة.

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