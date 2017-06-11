 (آبل) تطرح سماعتها الذكية (هوم بود) في الأسواق بـ 349 دولاراً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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(آبل) تطرح سماعتها الذكية (هوم بود) في الأسواق بـ 349 دولاراً

(آبل) تطرح سماعتها الذكية (هوم بود) في الأسواق بـ 349 دولاراً
المناطق_متابعات

كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية (آبل) عن طرح سماعاتها الذكية المتصلة بالإنترنت (هوم بود) في الأسواق بأسعار تبدأ من 349 دولاراً خلال ديسمبر المقبل.
وأفادت الشركة في مؤتمر مطوري (آبل) السنوي الأخير، بأن سماعات (هوم بود) تعمل ببرنامج المساعد الشخصي الرقمي (سيري) الذي تنتجه شركة (آبل) وتحتوي السماعة الجديدة وهي على شكل أسطوانة، مكبر صوت مركزي، للأصوات العالية في المركز، وسبع سماعات فرعية للترددات الأعلى وهي مرتبة على شكل دائرة لتوفير صوت مجسم من كل الاتجاهات.
وأوضح مسؤول التسويق في (آبل) فيل شيللر، أن برنامج المساعد الشخصي الرقمي الذكي (سيري) الموجود في السماعة سيستمع لأوامر المستخدم من خلال 6 ميكروفونات، في حين أن اتصال السماعة بأجهزة خادم (آبل) مشفر ويتحول إلى اتصال مجهول المصدر من أجل ضمان درجة أعلى من الحماية والتأمين لبيانات المستخدم. في الوقت نفسه، فإن السماعة قادرة على تحديد مكانها في الحجرة، وتقوم بتعديل شدة الصوت وفقا لذلك.
وأضاف أن هدف (آبل)، هو الجمع بين جودة الصوت والمساعد الشخصي الذكي لكي تطلق (ثورة) في عالم سماع الموسيقى، كما فعلت من قبل مع جهاز تشغيل الموسيقى (آي بود) الذي طرحته قبل سنوات.
وأشار مسؤول التسويق في (آبل) إلى أن سعر السماعة (هوم بود) يبدِأ من 349 دولاراً، ومن المنتظر أن تطرح في الأسواق خلال ديسمبر المقبل قبيل انطلاق موسم عطلة عيد الميلاد في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، على أن يتم طرحها في باقي دول العالم خلال 2018.

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