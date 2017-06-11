 إغلاق 6منشآت تجارية خلال الجولات التفتيشية في تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إغلاق 6منشآت تجارية خلال الجولات التفتيشية في تبوك ناسا تلوّن السماء فوق الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية الإطاحة بـ5 جناة ارتكبوا جرائم السرقة باستخدام الأسلحة في الرياض (آبل) تطرح سماعتها الذكية (هوم بود) في الأسواق بـ 349 دولاراً إنجلترا تحرز لقب مونديال الشباب للمرة الأولى الجيش الأردني يقتل خمسة اقتربوا من الحدود من ناحية سوريا سياسي إيراني: ما يدفع إيران لتصدير الغذاء لقطر هو الجانب الاقتصادي فقط شرطة الرياض توقف شابين سرقا سيارة واستخدماها لسرقة إحدى الصيدليات ولي ولي العهد يبحث مع وزير خارجية أمريكا مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية أمير الباحة يطلع على سير العمل في المديرية العامة لشرطة المنطقة قيادة الجيش الليبي: سننشر قوائم لشركات ممولة من قطر لإدراجها في قائمة الإرهاب ​لم يسجله العالم من قبل.. فريق بحثي سعودي ينتج لقاح ضد فيروس الكبد B والكوليرا​
عاجل | بالأسماء..السعودية ومصر والإمارات والبحرين تصنف 59 شخصاً و12 كيانا ضمن قوائم الاٍرهاب

إغلاق 6منشآت تجارية خلال الجولات التفتيشية في تبوك

إغلاق 6منشآت تجارية خلال الجولات التفتيشية في تبوك
المناطق_تبوك
كثفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خلال العشرة ايام الماضية من شهر رمضان المبارك  جولاته التفتشية على عدد من المنشآت التجارية، ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية  قبل دخول الشهر الفضيل .
حيث بين المتحدث الرسمي  للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري ، أن الجولات التفتيشية شملت جميع المنشآت التجارية من مولات واسواق والمستودعات وقصور الافراح بهدف تعزيز الكشف الوقائي على هذه المنشآت، والتأكد من توفير وسائل ومتطلبات السلامة بها لتحقيق السلامة العامة ومنع المخاطر والتقليل من الخسائر ، ، مبيناً أن الجولات التفتيشية شملت على مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة  حيث كان مجموع ماتم الكشف عليه خلال النصف الأول من الشهر الكريم   ( 915 )  منشأة ، أسفرت  عن رصد  ( 304 ) ملاحظة  تتعلق بوسائل السلامة الوقائية تم تعديلها وتصحيح وضعها فوراً .
كما تم تطبيق نظام الغرامات المتعلق بمخالفات الدفاع المدني على (49) منشأة واغلاق  (6) منشآت تجارية لوجود مخالفات تستوجب الإغلاق فوراً  واحالتهم جميعاً الى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب  انظمة ولوائح الدفاع المدني ، كما تم اشعاو وانذار عدد (444) منشأة بضرورة تصحيح وضعها خلال 48 ساعة فقط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>