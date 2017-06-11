إغلاق 6منشآت تجارية خلال الجولات التفتيشية في تبوك

كثفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خلال العشرة ايام الماضية من شهر رمضان المبارك جولاته التفتشية على عدد من المنشآت التجارية، ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية قبل دخول الشهر الفضيل .

حيث بين المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري ، أن الجولات التفتيشية شملت جميع المنشآت التجارية من مولات واسواق والمستودعات وقصور الافراح بهدف تعزيز الكشف الوقائي على هذه المنشآت، والتأكد من توفير وسائل ومتطلبات السلامة بها لتحقيق السلامة العامة ومنع المخاطر والتقليل من الخسائر ، ، مبيناً أن الجولات التفتيشية شملت على مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة حيث كان مجموع ماتم الكشف عليه خلال النصف الأول من الشهر الكريم ( 915 ) منشأة ، أسفرت عن رصد ( 304 ) ملاحظة تتعلق بوسائل السلامة الوقائية تم تعديلها وتصحيح وضعها فوراً .

كما تم تطبيق نظام الغرامات المتعلق بمخالفات الدفاع المدني على (49) منشأة واغلاق (6) منشآت تجارية لوجود مخالفات تستوجب الإغلاق فوراً واحالتهم جميعاً الى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب انظمة ولوائح الدفاع المدني ، كما تم اشعاو وانذار عدد (444) منشأة بضرورة تصحيح وضعها خلال 48 ساعة فقط