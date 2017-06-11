 الإطاحة بـ5 جناة ارتكبوا جرائم السرقة باستخدام الأسلحة في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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الإطاحة بـ5 جناة ارتكبوا جرائم السرقة باستخدام الأسلحة في الرياض

الإطاحة بـ5 جناة ارتكبوا جرائم السرقة باستخدام الأسلحة في الرياض
المناطق_الرياض

ألقت شرطة الرياض، اليوم الأحد، القبض على عصابة مكونة من خمسة جناة أقروا بارتكابهم جرائم السرقة من خلال استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب ممتلكاتهم الشخصية بعد تهديدهم باستخدامهم للأسلحة النارية والبيضاء وسط وغربي العاصمة.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في ضوء الخطط الأمنية الرامية لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب ممتلكاتهم الشخصية متخذين العنف أسلوباً باستخدامهم للأسلحة النارية والبيضاء في تهديد لضحاياهم، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة برصد جملة من البلاغات وسط وغربي العاصمة الرياض وتحليلها ودراسة أسلوبها الإجرامي واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية ومراقبة الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة.
وأضاف أنه وفقاً لما تم اتخاذه فقد أشارت الدلائل إلى تورط خمسة أشخاص في تلك الجرائم، و بتركيز البحث عنهم تكللت الجهود عن ضبطهم في كمائن محكمة (مواطنيّن ونازحين وباكستاني/ في العقدين الثالث والرابع من العمر) وبسماع أقوالهم اقروا جميعهم بارتكابهم لسبع جرائم سلب بتخطيط وأعداد مسبق, موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.
وأشار العقيد الميمان إلى أنه تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع

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