وفاة طفلين تناولا أدوية نفسية بجدة.. والشرطة تحقق

أعلنت شرطة محافظة جدة وفاة طفلين واستقرار حالة والدتهما بعد تغرضها لإغماء داخل مسكنهم.

وذكر الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة ‏العقيد الدكتور عاطي القرشي أن الشرطة تلقت أمس السبت بلاغاً من أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية تضمن عثوره على ابنته وطفليها في حالة إغماء بداخل غرفتهم التي يقيمون فيها بمنزله، وبمباشرة المختصين إجراءات الاستدلالات الاولية تبيَّن وفاة الطفلين بالموقع وعدم وجود أي آثار عنف عليهما؛ بينما تم إسعاف والدتهما ونقلها للمستشفى في حالة إعياء شديد وعدم استقرار حالتها الصحية وقد عُثِرَ من خلال معاينة الموقع على مجموعة من علب الأدوية النفسية الفارغة من الأقراص، فيما أكد والدها معاناة ابنته من اعتلال نفسي بعد انفصالها وطلاقها من زوجها المقيم حالياً خارج المملكة، وتُشير الدلائل الأولية إلى إحتمال تناول المرأه وطفليها لكميةٍ من تلك الأدوية التي عُثِرَ عليها بجوارهم، وجاري استكمال اجراءات الضبط والاستدلال لتحديد أسباب الوفاة بشكل قطعي وإحالة القضية للتحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص