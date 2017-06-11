خالد الفيصل يعتمد مخالفة 23 شركة لنقل ضيوف الرحمن

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج الامير خالد الفيصل مخالفة 23 شركة لنقل ضيوف الرحمن وتغريمها بمبالغ مالية متفاوتة بحسب نظام الهيئة نظير تهاونها في اداء عمالها وعدم مواكبتها لتطلعات الهيئة الرامية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع الهيئة الذي عقد في مقر الامارة

وأكد الامير خالد الفيصل خلال ترؤسه اجتماع الهيئة بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ووزير النقل سليمان الحمدان ومدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح وأعضاء اللجنة ان المملكة قيادة وحكومة وشعبا تحرص على تقديم اعلى درجات الخدمة لضيوف الرحمن من منطلق واجبها الديني والإسلامي وتستنفر كافة قطاعاتها وتسخر جميع امكاناتها لتقديم واجبها تجاه أقدس بقعة وقاصديها

وأقر الاجتماع إلزام شركات نقل الحجاج والمعتمرين بتقديم مواصفات عالية ودلك بعد دراسة تم تنفيذها تحت إشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بهدف رفع مستوى خدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم الإيمانية خلال الموسم

وخلال الاجتماع استعرضت الخطة المعتمدة للنقل الى جانب المساهمة في وضع وتطوير المواصفات المطلوب توفيرها في الحافلات واستعرض الاجتماع وضع الترتيبات لمشروع توطين وظائف السائقين والفنيين والعاملين في عمليات نقل الحجاج وتطوير عمليات نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة بحافلات الرحلات الترددية.