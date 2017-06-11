 كأس ولي العهد: القادسية يستضيف الهلال والأهلي ضيفاً على الاتفاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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كأس ولي العهد: القادسية يستضيف الهلال والأهلي ضيفاً على الاتفاق

كأس ولي العهد: القادسية يستضيف الهلال والأهلي ضيفاً على الاتفاق
المناطق_الرياض

سُحبت قرعة مسابقة كأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي 2017 ـ 2018م ظهر اليوم الأحد، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، وفي بداية القرعة قدم عضو لجنة المسابقات في الاتحاد نعيم البكر شرحًا عن آلية البطولة، مبينًا أن نظام المسابقة وضع فريقي الاتحاد (بطل النسخة الماضية) والنصر (وصيف النسخة الماضية) مباشرة في الدور ربع النهائي.

وسيلتقي في المباراة الأولى فريقا الرائد والفيصلي، وفي المباراة الثانية الفيحاء والتعاون، وفي المباراة الثالثة القادسية أمام الهلال، على أن يواجه الشباب فريق الباطن في المباراة الرابعة، ويستضيف أحد فريق الفتح في المباراة الخامسة، ويلتقي الاتفاق والأهلي في المباراة السادسة.

وفي الدور ربع النهائي يلتقي الاتحاد مع الفائز من لقاء الرائد والفيصلي على ملعب الأول في جدة، فيما ينتظر النصر على ملعبه الفائز من لقاء الشباب والباطن.

يذكر أن لجنة المسابقات حددت العاشر من أغسطس المقبل موعدًا لبداية الموسم الرياضي، فيما ينتظر أن تحدد موعد انطلاق مسابقة كأس سمو ولي العهد في وقت لاحق.

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