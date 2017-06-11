 شؤون الحرمين تطبع 100 ألف نسخه من كتيب تغريدات رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 رمضان 1438 هجريا, الموافق 11 يونيو 2017 ميلاديا

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شؤون الحرمين تطبع 100 ألف نسخه من كتيب تغريدات رمضان كأس ولي العهد: القادسية يستضيف الهلال والأهلي ضيفاً على الاتفاق الخطوط السعودية تفتح باب القبول للالتحاق ببرنامج رواد المستقبل سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 56.29 نقطة وفاة طفلين تناولا أدوية نفسية بجدة.. والشرطة تحقق إغلاق 6منشآت تجارية خلال الجولات التفتيشية في تبوك ناسا تلوّن السماء فوق الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية الإطاحة بـ5 جناة ارتكبوا جرائم السرقة باستخدام الأسلحة في الرياض (آبل) تطرح سماعتها الذكية (هوم بود) في الأسواق بـ 349 دولاراً إنجلترا تحرز لقب مونديال الشباب للمرة الأولى الجيش الأردني يقتل خمسة اقتربوا من الحدود من ناحية سوريا سياسي إيراني: ما يدفع إيران لتصدير الغذاء لقطر هو الجانب الاقتصادي فقط
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شؤون الحرمين تطبع 100 ألف نسخه من كتيب تغريدات رمضان

شؤون الحرمين تطبع 100 ألف نسخه من كتيب تغريدات رمضان
المناطق_مكة

انطلاقاً من رسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام وخصوصاً في ما يخص توعيتهم وتوجيههم، قامت إدارة المطبوعات والنشر بطباعة (100ألف نسخه من كتيب تغريدات رمضان).

وذلك لتوزيعها على زوار بيت الله الحرام، وقد تم تزويد إدارة التوجيه والإرشاد، وإدارة هيئة المسجد الحرام، وإدارة شؤون المصاحف والكتب، وإدارة التوجيه والإرشاد النسائي، وإدارة التطويف، وإدارة الحج والعمرة، وإدارة خدمات المستفيدين.

وقد حرصت الإدارة بطباعة احتياج الإدارات المعنية من المطبوعات اللازمة والتي يحتاجها قاصدي المسجد الحرام وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.

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