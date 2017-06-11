شؤون الحرمين تطبع 100 ألف نسخه من كتيب تغريدات رمضان

انطلاقاً من رسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام وخصوصاً في ما يخص توعيتهم وتوجيههم، قامت إدارة المطبوعات والنشر بطباعة (100ألف نسخه من كتيب تغريدات رمضان).

وذلك لتوزيعها على زوار بيت الله الحرام، وقد تم تزويد إدارة التوجيه والإرشاد، وإدارة هيئة المسجد الحرام، وإدارة شؤون المصاحف والكتب، وإدارة التوجيه والإرشاد النسائي، وإدارة التطويف، وإدارة الحج والعمرة، وإدارة خدمات المستفيدين.

وقد حرصت الإدارة بطباعة احتياج الإدارات المعنية من المطبوعات اللازمة والتي يحتاجها قاصدي المسجد الحرام وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.